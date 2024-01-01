Гадание на Таро онлайн Бесплатно
Получите советы от высших сил с Ask
Tarots
Одолевают сомнения и тревоги? Ищите ответы на волнующие вопросы?
Ask Tarots станет вашим проводником в онлайн-путешествии к сокровищнице древней мудрости Таро. Интуитивно понятный интерфейс платформы поможет приоткрыть завесу тайны над вашим будущим, объяснить настоящее и помочь в принятии жизненно важных решений.Готовы? Начнем!
Ask Tarots открывает для вас тайны и силу Таро
Многовековая мудрость Таро подарит вам силы для правильного выбора пути, каким бы сложным он не был. Исполнить заветную мечту, обрести любовь, благополучие, научиться управлению своей жизнью – все это и еще много ценного вы получите благодаря уникальным инсайтам, которые высшие силы заложат в послания карт Таро, адресованных персонально вам. Послания Таро – это мистический светильник, благодаря которому вы увидите свою ситуацию в истинном свете и сможете сделать верный выбор.
Выбирайте расклад
Благодаря интуитивно понятному интерфейсу Ask Tarots сделает процесс онлайн гадания на картах Таро максимально комфортным независимо от вашего выбора. Будет ли это гадание на одну карту или более сложная комбинация – расклад из трёх карт для углубленного анализа, ваш путь к получению ответов на сложные вопросы будет простым и легким.
Сосредоточьтесь. Сформулируйте вопрос
Вы хотите понять какие изменения судьбы ждут вас в ближайшее время? Когда вы встретите свою любовь? Или какие чувства ваш любимый испытывает к вам? Что ждет вас на тернистом пути построения карьеры? Или же вас настиг жизненный кризис и нужно понять, как действовать, чтобы преодолеть вызовы судьбы? Послания Таро помогут вам увидеть вашу ситуацию по-иному и подсветить возможные пути выхода из сложных и даже тяжелых обстоятельств.
Узнайте, что говорят карты Таро. Высшие силы приготовят инсайты для вас
Алгоритмы Ask Tarots не ограничиваются интерпретацией значения каждой карты Таро. Они учитывают, как взаимодействие карт друг с другом, образующее определенные сочетания карт, формируют уникальное послание с ответами на ваш вопрос. Алгоритмы также считывают, как взаимодействие противоположных по значению, на первый взгляд, карт создает баланс, как дополняющие карты усиливают возможности друг друга. В результате получается более детализированное, более тонкое видение вашей ситуации, обеспечивающее наличие уникальных инсайтов для вас.
Расклад "Одна Карта"
Применение
Гадание на одну карту эффективно в любой волнующей вас ситуации. Вам кажется, что ваш вопрос слишком сложен? Но взаимодействие с высшими силами посредством гадания на картах Таро подтверждает старую истину: чем сложнее вопрос, тем проще бывает ответ. И ситуация, которую вы считаете безвыходной, предстанет в совершенно ином свете. Как? Просто расклад по одной карте Таро изменит ваш ракурс взгляда, и вы увидите пути выхода из лабиринта проблем, который казался вам тупиковым.Спросить Таро
Расклад "Две Карты"
Применение
Расклад поможет вам разобраться как взаимодействуют между собой противоположные элементы. Прошлое и будущее – что в будущем жестко предопределено событиями прошлого, а какими эпизодами ушедшего времени можно пренебречь? Или ситуация в моменте: вы запутались и не понимаете, где препятствия на вашем пути к цели, а где возможности? Расклад подскажет, какие препятствия придется одолеть, какие можно обойти, и – самое главное – покажет возможности, которые порой скрыты от наших глаз, и воспринимаются нами как препятствия.Спросить Таро
Расклад "Прошлое, настоящее, будущее"
Применение
Этот расклад про связь времен. Про то, что ничто не проходит бесследно, мы знаем. Но Таро покажет, какие события прошлого повлияли на наше настоящее, какие текущие препятствия уходят корнями в, казалось бы, ушедшие времена. Увидев истоки сегодняшних проблем, любых – в любви, финансах, профессии – мы увидим и пути их преодоления. Результатом путешествия в прошлое станет ясность путей построения благополучного будущего.Спросить Таро
Прошлое
Настоящее
Будущее